Uomini e donne, Gianluca si fa coccolare dalle new entry e Gabriella lo scarica

"Sento che non ti piaccio abbastanza", con queste poche parole la corteggiatrice si è chiamata fuori dai giochi e ha comunicato di abbandonare il programma

Se Gianluca ha voluto approfondire la conoscenza con le due new entry, Dalila e Francesca, concedendosi dei momenti di dolcezza in esterna, la "veterana" Gabriella ha deciso di defilarsi.

Una decisione comunicata in studio dalla stessa Gabriella e che ha spiazzato il tronista: "Non voglio che tu te ne vada, perchè mi piaci, sei quella che mi piace di più delle altre", ha dichiarato il romano. Parole che non hanno però convinto Gianni Sperti che ancora una volta l'ha definito costruito.

Dal canto suo Gabriella è parsa però irremovile, la corteggiatrice si è detta freddata dall'atteggiamento del tronista: "Se io non ricevo non riesco più a dare", parole che sono parse uno scarica barile per Gianluca.

E mentre il tronista rimane bloccato in studio, la corteggiatrice con passo spedito lascia lo studio. Che faranno Dalila e Francesca?