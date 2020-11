Uomini e donne, Sophie contro Gabriella: "A te Gianluca non piace"

Se Gianni Sperti accusa Gianluca di essere finto, a sorpresa interviene Sophie che invece di mettere in discussione lui attacca la corteggiatrice: "Secondo me a te Gianluca non piace". Frase che crea un momento di gelo in studio e che la giovane tronista motiva sulla base degli atteggiamenti freddi e distaccati e un apparente.

"Penso che tu stia cercando un motivo per andartene - ha sottolineato Codegoni - e soprattutto la cosa più brutta, penso che tu stia sminuendo in una maniera impressionante che questo ragazzo che non ti piace".

Il tutto è successo dopo che Gianluca De Matteis si è giocato l'ultima carta, ha chiesto alla redazione di richiamare Gabriella per cercare di farle cambiare idea rispetto al suo abbandono: "Mi sei mancata, io vorrei tanto che tornassi lì" - ha dichiarato il tronista ma lei è stata irremovibile: "Non credo di interessargli. Mi ha spenta" e senza troppi giri di parole ha lasciato lo studio e il tronista ha incassato il colpo.