Le prime parole di Gianluca De Matteis dopo aver lasciato il trono (e la reazione di Gabriella)

Non è riuscito a trovare l'anima gemella e ha preferito uscire dal programma, una scelta che per alcuni aspetti era nell'aria. Sulla sua uscita di scena è intervenuta anche Gabriella Magiione

"Sinceramente me l'aspettavo, pensavo lo facesse prima, però c'ha provato ed è stato sincero fino alla fine". Così Gabriella Maglione ha commentato l'abbandono del trono di Gianluca De Matteis.

La giovane è stata forse l'unica delle corteggiatrici con cui il tronista è riuscito ad instaurare un rapporto che si pensava potesse andare a gonfie vele e invece lei si è defilata anzitempo, dichiarandosi stanca dei tentennamenti da parte del romano.

Nonostante l'interruzione anzitempo del suo percorso, il tronista si è detto felice dell'esperienza e ha ringraziato Maria De Filippi per la grandissima opportunità. Il fisioterapista romano, subito dopo l'abbandono, si è raccontato a WittyTv.it e ha sottolineato come "L’amore non è un contratto e purtroppo non è mai certo che arrivi all’interno di Uomini e Donne". E sul futuro...si augura che la vita continui e sorprenderlo.