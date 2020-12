Uomini e donne, Gianni spara a zero su Maria: "Parli a vanvera! Sei una rompi..."

La dama interviene in un dibattito in studio senza esserne direttamente coinvolta e le sue parole vengono duramente attaccate dall'opinionista

"Tu sei una rompicog*ioni, parli a microfono spento, vuoi sempre stare al centro dell'attenzione". Gianni Sperti non fa giri di parole nel definire l'atteggiamento in studio della dama Maria Tona.

La donna, conosciuta per la frequentazione con Paolo prima e Biagio poi, è intervenuta su un confronto tra Claudia ed Enzo e questo suo intervento è stato visto come una ricerca di visibilità.

Non è per la prima volta che Gianni esprime il suo disappunto nei confronti dell'atteggiamento mostrato della donna. In un precedente confronto l'opinionista ha infatti messo in discussione la sua presenza nel parterre femminile: "Non credo sia qui a cercare l'amore, tu cerchi altro", ha dichiarato Sperti alludendo al fatto che la dama cerchi solo di farsi pubblicità per il suo lavoro nell'ambito della chirurgia estetica.