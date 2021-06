Uomini e donne, Ginevra Pisani torna in tv con Il Pranzo è servito: "Ci penso e mi commuovo"

Dall'Eredità a Il Pranzo è Servito! Ginevra Pisani annuncia ai follower che dal 28 giugno prossimo sarà in tv con il remake dello storico programma che lanciò nel mondo della tv Corrado Mantoni. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, sarà al fianco di Flavio Insinna. Una coppia che torna a lavorare insieme dopo l'esperienza a l'Eredità dove Ginevra aveva il ruolo di professoressa.

“Finalmente posso dirvelo”, ha scritto sui social l'ex di Claudio D'angelo annunciando il suo ritorno in Rai. Il programma andrà in onda alle 14, subito dopo il TG1. “È un programma che ha fatto la storia della tv ed io sono onorata di poter accompagnare Flavio Insinna in questo meraviglioso viaggio che ci aspetta. Mentre scrivo queste parole mi commuovo, però sono lacrime di gioia. Ho bisogno di tutto il vostro affetto e supporto, ora più che mai”.