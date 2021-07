Uomini e donne, Nilufar si trasferisce a Milano e l'ex ufficializza la nuova fiamma

Estate di cambiamenti per l'ex coppia formata da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Sono trascorsi due anni dalla fine della loro relazione e ad oggi, a parte qualche flirt nemmeno confermato dai diretti interessati, i due sembrano felicemente single. Questo sino a qualche giorno fa quando l'ex corteggiatore ha ufficializzato sui social l'inizio di una nuova relazione con una parrucchiera veneta.

Se l'abruzzese si è lanciato in una nuova avventura, l'ex tronista sembra più concentrata sul lavoro. Dopo il debutto come conduttrice televisiva ora ha deciso di trasferirsi al Nord, precisamente a Milano. Un trasferimento pensato da tempo ma poi causa lockdown era stato posticipato. Ora si mostra sommersa dai pacchi nella nuova abitazione all'ombra della Madunina anche se si tratta di una sistemazione in affitto temporanea, in quanto ha in mente di comprare casa nel capoluogo lombardo. Trattative che saranno completate nei prossimi mesi

Ecco casa nuova

Grazie all'aiuto dei genitori Nilufar è riuscita a svuotare i pacchi e sistemare tutte le sue cose nella sua nuova dimora. Nelle scorse ore ha infatti mostrato ai followers qualche scorcio della sua nuova sistemazione e con grande orgoglio ha dichiarato: "É finita! Guardate che bella luce".