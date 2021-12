"Ho bisogno di staccare e riprendere in mano la mia vita": l'annuncio shock dell'ex tronista di Uomini e donne

Poche righe "senza preavviso" dove Giorgia Lucini nelle scorse ore ha comunicato ai 625mila followers di volersi prendere una pausa dai social. Un gesto inaspettato per una donna, mamma e influencer che era solita condividere molto della sua vita: dalla gestione dei figli Riccardo e Tommaso, alla casa, alla sua storia con il cestista Federico Loschi ma anche al lavoro sui social che un po' rallentato dopo la nascita del suo secondogenito, continuava a fare.

"Non sto vivendo un periodo facile - scrive l'ex tronista - Ho sempre pensato che l'amore vince su tutto, ma purtroppo non è così. Viviamo in un mondo fatto di persone cattive che anzichè gioire delle vittorie, gioie, altrui, cercano in tutti i modi di infangarti, di trattarti male, di abbatterti...". E ancora: "Non è successo nulla di grave...Mio padre mi ha insegnato ad alzarmi anche davanti al momento più no, ai periodi più bui e per questo lo ringrazio con tutta me stessa. Se oggi sono la donna, la mamma che sono sicuramente lo devo all'educazione e ai valori che lui, la mia mamma e tutta la mia famiglia mi hanno insegnato".

Al momento non dà spiegazioni sui motivi che l'hanno portata a questa decisione ma comunica la volontà di staccarsi un po' e riprendere in mano la sua vita.

Dalle sue parole sembra, forse, che il problema nasca dalla sfera lavorativa dal momento che parla di iprocrisia, di invidia, di finta solidarietà femminile....forse più in là troverà la voglia di raccontare quale le è successo, al momento il suo profilo Instagram, pieno di foto di famiglia, è stato messo in off.