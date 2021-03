Uomini e donne, pancia e smagliature dopo il parto: Giorgia Lucini "senza vergogna"

L'ex tronista, lo scorso 8 marzo è diventata mamma bis. Durante la gravidanza aveva preso oltre 20 kg, ad oggi gliene sono rimasti 10 da smaltire ma l'influencer non ha paura di mostrarsi con qualche inestetismo della pelle o delle rotondità legate alla gravidanza appena conclusa

"Cellulite, smagliature, pancia e ancora 10 kg in più...", Giorgia Lucini a 21 giorni dal parto del suo secondogenito non ha paura di mostrare i segni rimasti sul corpo.

L'ex tronista scherza sul fatto che la "panza c'è, e pure parecchia", e annuncia: "Vedremo un po' come succede a questo fisico".

Nel suo rapporto diretto con i followers l'influencer, durante la gravidanza, si è sempre mostrata a suo agio con un corpo che in continuo cambiamento: "20kg in piu?, ma di puro amore - aveva dichiarato prima della nascita del piccolo Tommaso - ecco perche? sto bene con me stessa e mi sento bella, nonostante tutti i cambiamenti che il mio corpo ha avuto!”. E a tal proposito proprio a ridosso del parto si era mostrata, con orgoglio, senza veli.