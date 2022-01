Uomini e donne, Giorgia Lucini e il compagno di nuovo insieme: "Due persone innamorate possono superare tutto"

La notizia della rottura, arrivata a ridosso del Natale, aveva lasciato i fans sgomenti. Nessuno immaginava che dietro a quell'immagine di famiglia unita ci fosse aria di crisi e con un post sui social l'ex tronista Giorgia Lucini annunciava la fine di una relazione che durava da sei anni.

Dopo giorni di silenzio è però intervenuto il compagno, il cestista trevigiano Federico Loschi, che sempre attraverso i social ha condiviso una lunga riflessione dove ha cercato di fare chiarezza sulla situazione, annunciando però che la famiglia si era riunita. "Tutte le cose che appaiono meravigliose e semplici hanno anche un retro della medaglia, spesso negativo - scrive lui - I primi 3 anni della nostra storia, quando ero libero dalla pallacanestreo, li passavamo tra viaggi, discoteche, spiaggia, mare e divertimento, nessun pensiero..negli ultimi 4 anni per nostra meravigliosa scelta abbiamo cambiato la nostra vita mettendo al mondo le due cose che potessimo desiderare di più al mondo...ma con loro i momenti "vuoti" sono quasi finiti, le ansie quadruplicate (il Covid non ha aiutato) e i due ragazzi senza pensieri che eravamo e che dopo ogni litigata ci bastava uno sguardo e chiarivamo tutto davanti ad una buona cena si sono trovati a pensare per 4..."

E ancora: "Chi mi conosce sa quanto io ami Giorgia, quanto io sia una persona solare e positiva e quanto noi come coppia siamo stati e siamo tutt'ora una cosa sola...quasi morborsa...". Il cestista sottolinea poi come "l'annuncio" a mezzo social della Lucini abbia sia diventato una bomba mediatica: "Il mio Instagram e il mio telefono per tre giorni non hanno smesso di squillare e chi mi conosce bene sa quanto io non ami mettere i miei problemmi in piazza...detto ciò...volevo far sapere a chi ama Giorgia, a chi ama la nostra storia che ora siamo tutti e 4 insieme e piano piano cercheremo di farci forza e fare scudo per non solo stare bene, ma per stare alla grande come siamo sempre stati...perchè alla fine nessuno è perfetto...".

La replica di lei

Parole che hanno trovato poi risposta in Giorgia Lucini che sempre via social ha dichiarato: "Non esistono coppie perfette, ma esistono coppie che si amano talmente tanto...che provocano anche tanta invidia. Noi purtroppo, io di più, sono caduta in questra trappola per qualche giorno ho fatto il gioco di qualcuno che da sei anni non voleva nient'altro che veder distruggere ciò che con tanto amoree tanti sacrifici ho costruito custodito con tutta me stessa e che ho di più caro: la mia famiglia...in questi giorni ho imparato che due persone innamorate, innamorate veramente, innamorate folli, possono superare grandi cose perchè insieme...Che questa tempesta porti solo arcobaleni enormi".