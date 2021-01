Uomini e donne, secondo fiocco azzurro per Giorgia Lucini: ecco come si chiamerà

É iniziato il conto alla rovescia per l'ex tronista, oggi influencer, che a marzo darà alla luce il bimbo che porta in grembo. Nei giorni scorsi ha rivelato ai suoi followers il nome del piccolo

Si chiamerà Tommaso. A poche settimane dal parto, l'ex tronista Giorgia Lucini svela il nome del suo secondogenito. Circondata dall'amore del piccolo Riccardo, 22 mesi, che sarà il fratello maggiore del "piccolo T" come la romana lo chiamava prima di svelare il nome del nascituro, e dal compagno Federico Loschi, sta trascorrendo questo ultimo periodo di gravidanza ad Anzio, nella casa dei genitori.

Scelta obbligata in vista del parto in quanto il suo compagno, cestista della Real Sebastiani Rieti, è spesso in trasferta e avendo già un bambino piccolo si sarebbe trovata in difficoltà a recarsi in ospedale da sola.

La famiglia Loschicini (come amano chiamarli i fans), poco prima delle feste di Natale si era trovata a vivere una situazione difficile in quanto positivi al Covid ma fortunatamente, dopo l'isolamento si sono negativizzati.