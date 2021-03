Uomini e donne, Ludovica Valli e il compleanno col pancione: la tenera dedica di Giorgia Lucini

Oggi, 2 marzo, è un giorno speciale per l'ex tronista Ludovica Valli: il suo 24esimo compleanno. Un compleanno speciale che coincide con il culmine della gravidanza della più giovane delle sorelle Valli.

Nonostante l'influecer abbia provato tutti i rimedi naturali del caso per stimolare il parto la baby, la piccolina non ha alcuna fretta di nascere per cui alla Valli non resta che festeggiare questo ultimo compleanno a due (con il campagno Gianmaria Di Gregorio).

Il profilo Instagram della Valli è stato inondato di messaggi tra cui spicca una compagna "de panza", l'amica ed ex tronista Giorgia Lucini che per l'occasione le ha voluto mandare un messaggio molto tenero.