Uomini e donne, Giorgia Lucini in ospedale rassicura i fans: "Mi farò forza e vi racconterò"

Una foto in camice, un post sibillino dove dice che si farà forza e ne parlerà di quanto le è accaduto. Giorgia Lucini fa impensierire i fans. L'ex tronista nelle scorse ore si è sottoposta ad un intervento chirurgico ma non ha svelato e ragioni. Si potrebbe presumere che si tratti di un intervento estetico ma potrebbe anche esserci a monte un problema di salute.

Da tempo la 30enne di Nettuno racconta sui social di avere un problema di diastasi addominale e potrebbe essere anche questa la ragione di un intervento chirurgico come potrebbe essere anche una mastoplastica, dal momento che ora i suoi figli sono svezzati.

Da quanto scrive nelle prossime ore racconterà le ragioni che l'hanno portata su un tavolo operatorio ma per il momento si è ritirata in famiglia, con i figli Riccardo e Tommaso e il compagno Federico Loschi che in questo momento si trova in convalescenza a seguito della rottura del tendine d'Achille, arrivata nel momento clou della sua stagione cestistica con la maglia della Pielle Livorno.

Un infortunio difficile da somatizzare ma che purtroppo fa parte dei rischi del mestiere e, come ha dichiarato lui stesso subito dopo l'accaduto, nella sua carriera di cestista è stata questa la sua prima volta ma non sarà certo un per sempre. Fisioterapia ed allenamenti mirati lo riporteranno in campo ad inanellare un canestro dietro l'altro.