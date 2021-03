Uomini e donne, la famiglia Lucini-Loschi si allarga: è nato Tommaso

Sperava in tutti i modi di poterlo dare alla luce con parto naturale ma suo figlio era troppo "pigro" e mamma Giorgia si è dovuta sottoporre al parto cesareo. Nella mattinata di lunedì è infatti venuto al mondo Tommaso Loschi, figlio dell'ex tronista Giorgia Lucini e del cestista Federico Loschi. Per la giovane coppia si tratta del secondo figlio, dopo la nascita nel marzo 2019 di Riccardo.

"Alle 8.35 di oggi 8 marzo 2021 - scrive papà Federico sui social - É nato quel gran figo di Tommaso Loschi. Mamma Gio sta bene anche se un po' intontita (ma solo poco più del solito). 3,980 kg per 55 cm di ragazzone".

Mamma Giorgia nella tarda serata di domenica aveva comunicato ai followers che era stata ricoverata in vista del cesareo programmato proprio per oggi. Ancora non sono state pubblicate foto del piccolo ma non tarderanno ad arrivare visto che la famiglia Loschi-Lucini è solita condividere la propria quotidianità sui social.

Nascita che è arrivata lo stesso giorno di Ludovica Valli, influecer molto amica dell'ex tronista romana, tanto che nei giorni scorsi, in occasione del compleanno della Valli, Giorgia aveva condiviso sui social un messaggio d'affetto alla collega "de panza".