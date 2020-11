Uomini e donne, Giorgio e la sua "amicizia" con Jerome: Sophie chiede spiegazioni

La giovane racconta in studio di aver ricevuto uno screen che le segnala una conversazione in FaceTime tra il cestista e un suo ex corteggiatore che, come lei stessa racconta, continua a provarci invitandola anche a fare il doppio gioco con la redazione

È arrivato in studio su proposta della redazione, ha catturato subito l'attenzione della giovane tronista che l'ha portato in esterna, poi però è arrivata una segnalazione che rischia di minare la sua "faccia pulita". Stiamo parlando di Giorgio, il nuovo corteggiatore di Sophie.

La tronista racconta infatti di aver ricevuto uno screen via social dove si vede una chiamata in Facetime tra Giorgio e Jerome, suo vecchio corteggiatore. "Mi ha fatto strano perchè tu sei stato molto attento al mio percorso, strano che per correttezza tu non mi abbia detto che conosci Jerome", dichiara Sophie sottolineano come Jerome abbia tentato di avvicinarla anche fuori dal programma.

Jerome avrebbe infatti chiesto alla tronista di frequentarsi fuori dal programma senza però uscire allo scoperto così che la giovane possa continuare il suo trono fingendo interesse.

Il cestista dal canto suo dichiara di conoscere da tempo Jerome e di non avergli nemmeno detto di essere entrato nel programma per corteggiare la tronista. Parole che lasciano un po' di sospetto sulla trasparenza del nuovo arrivato.

Nella conversazione si intromette Antonio che viene però subito stoppato dalla giovane che non perde occasione per ribadire che l'unico della quale si fida al mille per cento è Matteo.