Uomini e donne, Giorgio svela dettagli inediti della sua prima volta con Gemma

La loro relazione è finita da anni ma a quanto pare continua ad essere oggetto di "discussione". Emergono oggi nuovi dettagli sulla storia di passione tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti e a rivelarli è proprio l'ex cavaliere. In una recente intervista rilasciata a Fanpage il toscano ha infatti dichiarato che la dama torinese, a dispetto di quanti pensano, non si è concessa subito. "Siamo stati insieme dopo tre volte che ci siamo visti" rivela Manetti.

L'ex cavaliere ha inoltre confessato che in quel periodo aveva occhi solo per lei: "Quando arrivavano altre donne, potevo anche fare delle esterne, però dopo telefonavo a Gemma per darle la buonanotte".

Ma tornando ad oggi, Manetti rivela di essere un po' deluso dai ritocchi estetici a cui è ricorsa la Galgani "Adesso vedo Gemma e non la riconosco nemmeno. A me piaceva quella Gemma con la fossetta in mezzo ai denti. Era Gemma al 100%".