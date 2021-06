Uomini e donne, Giovanna Abate operata: "Serie complicazioni"

Ora è guarita e progetta la sua estate tra Capri e Ibiza ma fino a qualche giorno fa si trovava su un letto di ospedale circondata dall'affetto delle persone care. L'ex tronista Giovanna Abate si è infatti sottoposta ad un intervento chirurgico per la rimozione di alcuni polipetti nel basso ventre. Operazione che non è stata così easy dal momento che sono sorte delle complicazioni

“Non ho mai subito interventi come questo, e il post-operatorio è stato molto doloroso: sono dovuta stare due settimane a letto senza potermi alzare, è brutto non poter essere autonomi", ha raccontato l’ex tronista in un'intervista pubblicata dal settimanale Uomini e donne Magazine.

Il messaggio dell'ex Sammy Hassan

Tra le pesone che si sono interessate al suo stato di salute anche l'ex Sammy Hassan: “Non l’ho più sentito però gentilmente mi ha scritto per chiedermi come stessi, dopo aver scoperto dai social che ero stata operata. Altrettanto educatamente, l’ho ringraziato”.

Superato il momento l'ex tronista può pensare all'amore: “Sono single! Ma chissà, magari la prossima volta arriverò a dirvi: “Ciao, domani mi sposo”. Al momento il mio cuore non batte per nessun belloccio, nessun uomo. E devo dire che al momento trovare qualcuno non è tra i miei primi pensieri”.