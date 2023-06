Uomini e donne, Giulia Cavaglia e Federico Chimirri ci riprovano

Giulia Cavaglia e Federico Chimirri avvinghiati al Baba beach di Alassio. La segnalazione arriva a Deianira Marzano e le foto a corredo non lasciano dubbi nonostante i due ancora non si siano espressi su quanto stia accadendo alla loro relazione dopo le accuse mosse a mezzo social dall'ex tronista che annunciava la rottura con il fidanzato a seguito di tradimento.

L'influecer si guarda bene dal taggare il fidanzato nelle stories ma a sgamarli ci pensano i frequentatori del bagno di Alassio che hanno immortalato i due in tenere effusioni.

Di fronte a situzioni di questo genere i followers (e non solo) si interrogano sulla veridicità delle loro dichiarazioni. Per una che aveva chiuso la relazione in malo modo, avanzando dichiarazioni pesanti nei confronti del suo compagno, tutto ci si aspettava tranne che nel giro di pochi giorni si rituffasse nelle braccia di lui. Può averlo perdonato? Certo, ma non si capisce il senso dell'averlo infangato se poi è tornata con lui.

In tutto questo c'è un ex, Manuel Galiano, che ha mosso parole non certo carine nei confronti della Cavaglia, accusandola di agire secondo una schema ben preciso con ogni uomo da lei frequentato, ma anche su questo lei non è intervenuta.