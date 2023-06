Uomini e donne, Giulia Cavaglia ha (già)"perdonato" il fidanzato?

È già tornato il sereno tra Giulia Cavaglia e il fidanzato Federico Chimirri? Una foto scattata all'aeoporto da una followers di Deianira Marzano immortalerebbe i due, insieme, con dei bagagli. Difficile pensare ad un incontro casuale ma è altrettanto difficile pensare che lei abbia "perdonato" il fidanzato (da un presunto tradimento) così in fretta o che lui stia tentando di riconquistarla.

Supposizioni che sembrano fuori luogo per quel che è stato il post rottura dei due, con lei che sbugiarda pubblicamente l'ex e lui che sembra solidarizzare con Manuel Galiano, l'ex di lei, "stringendo" un'alleanza che mira a mettere in cattiva luce lei.

Sui social nessun riferimento alla segnalazione in questione soltanto alcune stories pubblicate dall'ex tronista di ritorno a Milano dopo essere stata all'estero per lavoro e lui che si limita a pubblicare scampoli della sua vita da chef. Cosa ci vuole dire questo scatto? Potrebbero non essere loro? Per carità sono presi di spalle ma le fisionomia sembrano essere quelle.

Non poteva mancare un commento di Manuel Galiano, l'ex di Giulia Cavaglia, che in questa parentesi aveva dato un giudizio fortemente negativo della piemontese dando un'immagine di lei da carnefice più che vittima. Proprio in queste ore ha pubblicato una stories con scritto:"Ma allora avevo ragione, tempo al tempo".