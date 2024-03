De Lellis e Damante infiammano il gossip: un avvistamento riaccende le speranze su un ritorno di coppia

L'addio tra Giulia De Lellis e Andrea Damante risale all'estate 2020 dopo anni di relazione tormentata e costellata di tradimenti ma quando tutto sembrava andare a gonfie vele con i rispettivi nuovi partners (il rampollo di casa Beretta e l'attrice Elisa Visati) sono arrivate le rispettive rotture, a pochi giorni di distanza. Un dettaglio che non è passato inosservato ai nostalgici fans della coppia. A questo si aggiunge un avvistamento sospetto al party di apertura del pop up del brand di abbigliamento fondato da Ignazio Moser, QLHYPE.

Ignazio Moser è amico di entrambi anche se dopo l'esperienza al Gf e la fine della relazione con Damante, i rapporti con Giulia De Lellis si erano un po' interrotti per essere ripresi di recente.

Ma tornando agli ex Damellis, la pagina ufficiale di Qlhype ha pubblicato un video sui social dove si vedevano i due ex allo stesso evento e questo ha fatto scatenare i rumors. È anche vero che dopo l'uscita del libro di lei dove raccontava tutti i retroscena dei tradimenti di Damante, l'ex corteggiatrice di Pomezia era sembrata un po' meno sul piede di guerra nei confronti del dj. Ma quello che interessa ora è sapere se possa esserci un ritorno di fiamma o meno.