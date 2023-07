Uomini e donne, Giulia De Lellis in ansia per il piccolo Tommy: "Sono presa malissimo"

Non è un grande momento, in termini di affetti, per l'influencer da 5 mln di followers Giulia De Lellis. La romana ha infatti comunicato ai suoi seguaci di essere molto preoccupata per lo stato di salute di Tommaso, il cucciolo regalatole dall'ex Andrea Damante quando ancora erano una coppia.

"Ha questo liquido che gli ha sospirato il cervelletto - ha scritto sul suo canale Telegram - che sta tornando. Oggi ha la risonanza da ripetere...Spero solo dicano presto qualcosa".

Il cucciolo di Spitz di Pomerania da tre anni a questa parte è diventato parte integrante della vita dell'influencer tanto da considerarlo come un figlio. Tommy era diventato anche una sorta di "figlio" di genitori nel periodo in cui Giulia De Lellis e Andrea Damante si erano lasciati. Per un po' i due ex si erano infatti divisi le giornate da passare con lui poi il dj ha pensato di lasciato a Giulia De Lellis in maniera esclusiva e di acquistare un nuovo cane (della stessa razza) , chiamato poi Justin che oggi vive con lui e la nuova compagna Elisa Visari.

Non è la prima volta che Tommaso ha problemi di salute, legati proprio alla tipologia di razza. Qualche tempo fa, quando ancora Giulia De Lellis e Andrea Damante erano una coppia, l'influencer aveva condiviso delle stories mentre faceva l'areosol al cane ed oggi questa nuova tegola.

Tommaso ha un suo profilo Instagram che conta quasi 100mila followers.