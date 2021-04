Uomini e donne, Giulia De Lellis debutta al cinema e incassa i complimenti dei vip (ma Andrea Damante...)

Da Alessia Marcuzzi a Costanza Caracciolo, sono in molte le showgirl che hanno messo un like o hanno condiviso una storia plaudendo il ciak d'esordio dell'influencer di Pomezia

"Genitori vs Influcer", è questo il titolo del film d'esordio di Giulia De Lellis. É indubbiamente un momento d'oro per l'ex corteggiatrice di Uomini e donne che, archiviata definitivamente (o così pare) la storia con l'ex tronista Andrea Damante, ha trovato l'amore con Carlo Gussa e dopo mesi di riprese nei giorni scorsi ha debuttato al cinema con una pellicola che racconta proprio il suo ruolo, ovvero l'influencer. Per alcuni aspetti, la carriera televisiva (e non solo) della De Lellis sembra ricordare il periodo d'oro di Costantino Vitagliano che dopo aver prestato il suo corpo come testimonial per innumerevoli brand, aver fatto migliaia di ospitate, nel 2005 fu protagonista di un film con l'allora amico Daniele Interrante (e l'ex Alessandra Pierelli). Una pellicola nata da un'idea di Maurizio Costanzo che volle raccontare la scalata al successo dei due ex tronisti, i fratelli maggiori degli influencer di oggi.

La commedia diretta da Michela Andreozzi domenica 4 aprile è sbarcata in prima visione tv su Sky e in molti hanno voluto seguire i primi passi da attrice della De Lellis.

C'è chi l'ha definito un film leggero ma molto vita reale, come l'ex Uomini e donne Tara Gabrieletto, a chi come Alessia Marcuzzi (che ha fatto un piccolo cameo nel film) che non ha perso tempo e ha applaudito Giulia De Lellis in versione attrice, o come Ana Laura Ribas piuttosto che l'ex velina (ora compagna di Bobo Vieri) Costanza Caracciolo. Nessun commento, quanto meno pubblico, dell'ex Andrea Damante.