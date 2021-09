Uomini e donne, Giulia De Lellis perseguitata da un hater: "Messaggi agghiaccianti, si faccia aiutare"

Uno scatto in mezzo alle foreste, una giornata immersa nella natura con il fidanzato Carlo ed una didascalia rivolta all'amica Ivana Mrazova dove le fa presente come avesse ragione nel dire che quei posti fossero meravigliosi. Nulla di strano se non che il soggetto in questione è Giulia De Lellis e non tutti i suoi 5 milioni di followers hanno apprezzato il post anzi, c'è chi l'ha attaccata duramente e senza apparente motivo.

E tra i commenti negativi, uno in particolare ha cattura l'attenzione dell'ex corteggiatrice che si è sentita dare della ridicola.

"Ma lei che è una madre di famiglia - ha scritto la De Lellis - invece, che mi segue solo per insultarmi pubblicamente (per non parlare dei suoi messaggi privati agghiaccianti) non si sente un tantino fuori luogo? Perché solo ridicola è dir poco…Ma poi da tempo, basta! Si faccia aiutare per favore".