Uomini e donne, Giulia Latini "difende" Solei: "É una provocatrice e si gioca bene le sue carte"

Hanno condiviso lo studio di Uomini e donne durante il trono di Luca Onestini, entrambe avevano come obietivo quello di far capitolare il futuro dentista ma nell'impresa riuscì solo Soleil Sorge, oggi concorrente del Gf vip. Da allora ad oggi sono trascorsi diversi anni e per Giulia Latini, la non scelta (insieme a Cecilia Zagarrigo), la vita è proseguita lontana dal gossip. Intervistata dal Magazine di Uomini e donne l'ex corteggiatrice ha però ripercorso la sua esperienza parlando della sua "rivale".

"In quel periodo - racconta la romana parlando di Soleil - si è scontrata con tante corteggiatrici nello studio, io invece cercavo di evitare il confronto, non per debolezza o insicurezza ma perché avevo capito la dinamica. É una provocatrice, cercava mie reazioni per le quali poi mi sentivo derisa".

Nonostante questo Giulia in parte "difende" la gieffina dichiarando: "Fa bene a comportarsi come fa perché in un modo o nell’altro riesce sempre ad attirare l’attenzione su di sé. È uno show, lei fa benissimo a giocarsi le sue carte, che piacciano o meno”.