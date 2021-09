Uomini e donne, cicogna in arrivo per Giulia Quattrociocche: "Sono una ragazza fortunata"

Il post che immortala l'ex tronista con l'ecografia in mano risale al maggio scorso ma in pochi avevano forse scorso tra le foto. Ora il pancione si è fatto importante e la sua gravidanza è balzata agli occhi di tutti

Giulia Quattrociocche ha concluso in fretta il suo percorso da tronista. Arrivata negli studi Mediaset ad agosto 2019 è stata travolta dalla complicità nata con il corteggiatore Daniele Schiavon che ha deciso di scegliere per iniziare una frequentazione lontana dalle telecamere. Una volta fuori dal programma però le cose non sono andate bene e i due hanno deciso di chiudere la loro relazione. Defilatasi dai riflettori, la romana è tornata alla vita di sempre e, a quanto raccontano gli scatti sul suo profilo Instangram ha ritrovato l'amore al fianco di Manuel, un ragazzo che non sembra avere nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo.

Ragazzo che, a quanto mostrano alcuni scatti, diventerà il padre del suo bambino. Il post che immortala l'ex tronista e il compagno con l'ecografia in mano era forse passato inosservato ma ora che il pancione si è fatto importante tutti hanno compreso che Giulia Quattrociocche diventerà mamma.