Uomini e donne, Ida e Alessandro: nuova vacanza sotto il sole di Mykonos

Sole, mare cristallino e tanto love. Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono concessi una pausa dalla quotidianità e sono volati a Mykonos, in Grecia, dove a quanto pare si fermeranno per qualche giorno.

I due sono partiti subito dopo il party esclusivo per i 50 anni di Gianni Sperti (era gli unici invitati del Trono over) e sono atterrati nell'arcipelago delle Cicladi dove hanno subito condiviso scampoli di vacanza: dalle spiagge, alle serata al ristorante.

Per la coppia non è certo la prima vacanza insieme. Dalla loro unione sono infatti soliti concedersi spesso delle fughe d'amore, da Miami a Parigi dove di recente hanno festeggiato i 40 anni dell'ex dama. Il loro rapporto, ha superato i sei mesi di vita e sembra quindi andare a gonfie vele, a dispetto delle male lingue che spesso fanno uscire notizie di una presunta crisi in corso.