Uomini e donne, Ida e Alessandro: due mesi d'amore con il botto

In molti pensavano che la neo coppia non sarebbe arrivata a mangiare il panettone e invece...Ida Platano e Alessandro Vicinanza sembrano far sul serio e il 4 gennaio scorso hanno festeggiato i loro primi due mesi d'amore. I due, nonostante lo scetticismo di molti, si sono infatti mostrati molto complici e hanno condiviso sui social scampoli di vita quotidiana trascorsa insieme nonostante vivano in città diverse.

Non solo, per le feste di Natale i due sono volati a Miami dove si sono concessi una mini vacanza per due a Miami mentre il Capodano hanno deciso di trascorrerlo a Torino in compagnia di Gemma Galgani, grande amica della Platano.

La storica ex di Riccardo Guarnieri smentisce dunque chi la voleva già in studio, nel parterre delle dame, dopo la pausa natalizia di Uomini e donne e si vive a 360° il rapporto con il giovane salernitano. Un amore che sembra essere partito con il piede giusto tanto che la bresciana ha presentato il campano al figlio Samuele con il quale hanno poi trascorso il Capodanno insieme.

La complicata relazione con Riccardo Guarnieri sembra quindi essere acqua passata.