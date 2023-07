Uomini e Donne, Ida e Alessandro in crisi? Arriva la foto che fuga ogni dubbio

Prima la vacanza di lei in Sardegna, condivisa non con il bel fidanzato ma con un gruppo di amici, poi il prolungato e inusuale silenzio social di entrambi. Gli elementi per preoccupare i loro fan c’erano tutti. Erano infatti ormai un paio di settimane che voci funeste correvano veloci sul web. Ma come stanno veramente le cose? Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono veramente lasciati?

Nel vedere la bella Ida godersi in solitaria il mare e il sole sardi, i fan si sono fatti subito delle domande e in molti avevano sin da subito messo in dubbio che il motivo della vacanza con amici della Platano, potesse essere veramente legato agli impegni lavorativi di Alessandro che trattenevano il ragazzo a Salerno.

All’esplodere dei rumors che li volevano ormai in dirittura d’arrivo come coppia, né Ida Platano né Alessandro Vicinanza hanno risposto in qualche modo e anzi, i loro social sono andati provvisoriamente in stand-by. Inutile dire che il silenzio non ha certo tranquillizzato i fan, preoccupati per il futuro dei due ex protagonisti di Uomini e Donne.

Proprio nel dating show televisivo si erano incontrati l’anno scorso e, non senza difficoltà e affrontando molti alti e bassi, alla fine avevano deciso di uscire insieme dalla trasmissione per far crescere la loro relazione lontani da studi televisivi e telecamere. Da allora, la loro storia viene raccontata su Instagram e i due sono apparsi sempre molto vicini, nonostante la lontananza dei domicili (lui a Salerno lei in Lombardia) e sempre molto affiatati.

Questo idillio si è dunque già spezzato? A fugare ogni dubbio arriva un post inequivocabile sul profilo Instagram di Alessandro che, ormai libero da impegni lavorativi, si gode finalmente qualche giorno di relax e romanticismo in quel di Capri, naturalmente in compagnia della sua Ida. Lo scatto li ritrae in costume, con un drink in mano in una terrazza affacciata sui faraglioni al tramonto e racconta, ancora una volta, una evidente complicità. Sorridenti, rilassati, sempre più vicini, così appaiono i due in foto. E per meglio chiarire la situazione, Alessandro aggiunge una romantica didascalia: “Si ama in 2 Si litiga in 2 Si ha voglia in 2 Ci si ritrova in 2. Love you @idaplatano io + te”. E la fidanzata commenta: “L’amore è per i coraggiosi,tutto il resto è coppia “. Insomma, basta uno scatto vista mare e ogni dubbio è fugato: decisamente nessuna crisi in vista per Ida e Alessandro.