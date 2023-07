Uomini e donne, vacanze da single per Ida Platano?

Cosa sta succedendo tra una delle (poche) e più discusse coppie uscite dall'ultima stagione di Uomini e donne? Le stories in solitaria condivise da Ida Platino sui social hanno fatto tremare i followers che temono una rottura con Alessandro Vicinanza. C'è anche da dire che non è la prima volta che la loro storia viene definita al capolinea per cui potrebbe essere le solite voci senza fondamento ma ad oggi non è uscita alcuna dichiarazione dai diretti interessati.

Dopo un inizio storia con il botto dove hanno girato in lungo in largo l'Italia con qualche cappatina a Parigi, Miami e Mykonos, ora la bresciana si è mostrata in Sardegna ma del suo giovane imprenditore nemmeno l'ombra.

Nessuno dei due si è sbilanciato o ha lasciato trapelare qualcosa smentendendo quindi le voci circolate sul web, sta di fatto che lei è a Cagliari a prendere la tintarella e lui in costiera Amalfitana a bere drink con gli amici.

I ben informati hanno però intercettato una diretta dell'ex cavaliere che nei giorni ha parlato di come in questo periodo sia particolarmente preso con il lavoro e sia questo il motivo per cui la dama se ne sia andata in Sardegna da sola.