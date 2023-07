Uomini e donne, Ida e Alessandro: il ritorno di coppia sui social smentisce la crisi

Se ci sia stata una vera e propria crisi tra i due non è dato sapersi però, a quanto scritto sui social da lui, una lieve "maretta" forse c'è stata. I seguitissimi Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono tornati a mostarsi insieme sui social, una foto da Capri dove stanno trascorredo qualche giorno di vacanza dopo che lui aveva resocontato un'altra uscita con amici sulla costiera Amalfitana mentre lei era in Sardegna con il figlio.

La didascalia a corredo degli scatti innamorati da Capri recita: "In 2 è tutto lì. Si ama in 2. Si litiga in 2. Si ha voglia in 2 Ci si ritrova in 2. Love you". Parole alle quali l'ex dama risponde con: "L’amore è per i coraggiosi,tutto il resto è coppia". Cosa sarà successo? Magari nulla, l'happy end ha per riportato la quiete anche tra i followers subito in ansia dopo la loro assenza di coppia sui social.

Altra vacanza per i due (una vita in vacanza, direbbe qualcuno) e una storia, iniziata l'inverno scorso nel salottino Mediaset e che continua nonostante ripetutamente qualcuno insinui la fine del rapporto.