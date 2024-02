Uomini e donne, volano stracci tra Ida e Alessandro: Mario insinua che ci sia ancora qualcosa

Ida e Alessandro, la storia si ripete. Ancora una volta i due ex si trovano protagonisti di uno scontro accessissimo a centro studio e il parterre comincia a farsi delle domande. In particolare è Mario ad intervenire. Il corteggiatore di Ida Platano si interroga sul fatto che ci sia ancora qualcosa tra i due, dato il tenore delle discussioni.

Qualsiasi motivo è valido per attaccarsi. Questa volta ad accendere la miccia è Cristina che dopo essere stata attaccata da Alessandro, sul fatto che (a suo dire) non ama gli animali, mette in discussione la credibilità del campano. Ida si inserisce nella quesione dando del falso ad Alessandro in quanto sostiene che in 11 mesi di relazione non abbia mai mostrato tutto questo interesse per gli animali come lui vuol far credere. Apriti o cielo. Il salernitano si inalbera dicendo che lei la deve smettere di intromettersi nei discorsi suoi e parte la solita lista di cose (che le rinfaccia da quanto è tornato in studio, a seguito della fine della relazione con Ida) che non sono andate durante la loro storia.

A nutrire dei dubbi su un sentimento mai sopito tra i due ex è anche Roberta Di Padua.

Ida sembra perplessa sul fatto che Mario si faccia solo ora queste domande dal momento che è sempre stato così acceso il confronto in studio tra lei ed Alessandro, e nega qualsiasi tipo di coinvolgimento attuale con l'ex.