Uomini e donne, Ida e Alessandro: prove di coppia sotto il sole di Miami

"Dammi tre parole: sole, cuore, amore", cantava Valeria Rossi nell'estate 2001. Parole che oggi sembrano essere la colonna sonora perfetta della vacanza tutta americana della neo coppia formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Freschi di anniversario, i due anno infatti deciso di regalarsi una vacanza a Miami dove da giorni si mostrano complici e innamorati. Dalla colazione al mare alle serate nei locali Ida e Alessandro si stanno godendo al mille questi giorni da fidanzati. Il tutto condiviso sui social per rendere partecepi anche i migliaia di followers che fanno il tifo per loro anche dall'Italia.

E tra i sostenitori c'è anche Gemma Galgani che non perde occasione per spendere parole di consenso nei confronti della neo coppia: "Trasmettete una ventata di emozioni positive", scrive a commento delle foto la storica dama e amica di Ida.

Ma c'è anche chi bacchetta l'ex di Riccardo Guarnieri definendola ipocrita: "Ora vedo che non si scandalizza più del diverso stile di vita di Alessandro (che all?epoca si sentiva anche solo a disagio a cenare in locali lussuosi) che ora i soldini le piacciono" e ancora "Meno male che non è più a disagio per frequentare posti eleganti poverina, ha trovato il pollo", Avevo ragione che lei era una falsa ipocrita, altro che piangeva per amore,lei voleva il pollo ,non un uomo in cassa integrazione, poi diceva che si sentiva in imbarazzo ad andare in posti di lusso, falsa".

Nessun commento a risposta da parte della siciliana, troppo impegnata a godersi il sole di Miami e il suo nuovo amore.