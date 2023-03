Uomini e donne, fuga d'amore per Ida e Alessandro: i 40 anni all'ombra della Tour Eiffel

I più scettici si dovranno ricredere, Ida Platano e Alessandro Vicinanza non solo hanno mangiato il panettone a Natale, ma hanno festeggiato Capodanno insieme, sono volati a Miami per le vacanze di Natale ed oggi, per i 40 anni della dama, sono volati nella città dell'amore.

Ebbene sì, i due ex protagonisti del Trono classico sono volati in Francia e stanno trascorrendo qualche giorno tra i monumenti e cene romantiche all'ombra della Tour Eiffel.

Tantissimi i messaggi d'auguri che sono arrivati via social all'ex dama. Tra i primi l'amica Gemma Galgani: "Oggi è un giorno speciale, e non solo perchè è il tuo compleanno. Perchè tutti i giorni trascorsi insieme sono speciali e tu rendi tutto bello. Tanti cari auguri preziosa amica mia".