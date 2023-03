Uomini e donne, Ida e Alessandro travolti dalla passione

C'è grande intesa tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, più il tempo passa e più la complicità tra i due cresce, soprattutto dal punto di vista sessuale. I due ex protagonisti del Trono over si sono raccontati in una recente intervista rilasciata al magazine di Uomini e donne, rivelando alcuni particolari piccanti della loro relazione.

Vivendo in due città diverse, solitamente è lui a raggiungere la sua fidanzata a Brescia, si concedono qualche serata fuori ma poi "preferisco tornare a casa presto", rivela il campano lasciando intendere che ama stare tra le mura di casa con la sua lei per viversi appieno la loro intimità. E, a proposito di letto, Ida rivela che è lui a prendersi tutto il letto mentre Alessandro rivela che la parrucchiera parla nel sonno.

Nessuna crisi

Quando viene chiesto loro quale fase della relazione stiano vivendo ovvero, se la tv salta prima di andare a dormire, il campano preferisce non rispondere e sorride lasciando intendere che c'è grande passione. I due sono da poco reduci da un weekend di coccole e relax alle terme di Bormio e, ancora una volta, ci tengono a precisare che non c'è alcuna crisi in corso, smentendo quindi le voci di crisi che erano trapelate qualche settimana fa dopo una stories ambigua condivisa da Ida sui social: "quella frase era diretta ad altri”, sottolinea la dama.