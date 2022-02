Uomini e donne: Ida Platano, Alessandro e un altro cavaliere "terzo incomodo"

La nuova frequentazione di Ida Platano sembra andare nella giusta direzione. Chiusa bruscamente la relazione con Diego oggi la siciliana si vede con Alessandro, 39enne salernitano. Entrambi sono parsi molto coinvolti a livello fisico e mentale, ma non sentimentale. Maria scherza con il cavaliere: "Ti vedo dimagrito?" e lui sorridendo dice: "É colpa dell'amore". Parlando della loro storia, Ida sottolinea come le dia fastidio il diverso stile di vita: "Esce ogni sera, io non ho certo questi ritmi ho altre responsabilità". E nella conversazione si insinua anche l'ex, Diego, complice una domanda di Maria.

In studio si scaldano gli animi e Ida tira in ballo un like sui social che le è rimasto indigesto. "C'è un post su Facebook al quale hai messo un like dove parlano di me come una donna di facili costumi", sottolinea la Platano riferendosi a Diego che cerca di giustificarsi dicendo che lui non ha proprio memoria di questo.

E quando i toni si smorzano, Maria De Filippi fa presente che dietro le quinte c'è un uomo che ha chiesto di conoscere Ida ma che, vedendo la complicità in studio tra la dama ed Alessandro, ha pensato di desistere. Ida fa però presente che avrebbe piacere di incontrarlo e questo crea un po' di freddura. Alessandro decide di lasciare il centro dello studio lasciando quindi spazio a questa new entry. Si presenta Matteo, consulente finanziario 36enne, che vive in provincia di Frosinone.

La decisione di Ida di far scendere Matteo accende il dibattito in studio ma sia la dama che Maria sottolineano come non sia una mancanza di rispetto nei confronti di Alessandro bensì la volontà di non precludersi nulla, una sorta di cambio di rotta rispetto al passato dove è rimasta particolarmente scottata. Ida decide di non tenere Matteo e quando Maria chiede ad Alessandro se vuol far ballare Ida, il cavaliere campano sembra inizialmente infastidito ma poi si lascia andare e fa ballare la sua dama.