Uomini e donne, Ida Platano pizzicata a baciare un uomo: di chi si tratta?

Mentre tutti erano concentrati nel scoprire cosa ci fosse realmente tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dopo il ritorno nel parterre maschile del cavaliere con il quale ha avuto una relazione in passato, arriva il video che non ti aspetti. La dama bresciana è stata infatti pizzicata da una "talpa" in un locale mentre è intenta a baciare un uomo, che non sembra essere il suo ex. L'indiscrezione lanciata dal sito Isa e Chia, correlata di video, ha presto fatto il giro della rete.

"Si baciavano tranquillamente avanti tutti, senza problemi" segnala la talpa. Dalla fisicità sembra proprio che non si tratti di Guarnieri e allora viene da chiedersi...chi è? Un nuovo cavaliere con il quale si sta frequentando, dal momento che nelle ultime puntate registrate sembra che Ida abbia accettato la corte di nuovi cavalieri, oppure un uomo estraneo al programma?

Al momento la dama non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.