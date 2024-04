Uomini e donne, Ida non trova pace: ma se fosse lei troppo esigente?

Forse un po' di ragione ce l'ha anche Mario Cusitore nell'affermare che qualsiasi cosa si faccia non è mai abbastanza. Il Trono di Ida Platano sembra essere arrivato ad un punto morto tanto che anche una dichiarazione d'amore perde di significato. Vuoi per il suo passato, vuoi per le repentine segnalazioni che hanno messo in discussione i suoi corteggiatore (soprattutto Mario), l'ex dama sembra aver perso l'entusiasmo e se da un lato ha deciso di rimanere per cercare di arrivare ad una scelta senza lasciare il percorso incompiuto, dall'altro mette in discussione qualsiasi cosa venga fatta o non fatta.

L'ultimo episodio è l'esterna di Mario. Nonostante gli attacchi di Tina che lo accusa di essere un fac simile di altri corteggiatori del passato, il campano, dopo essersi dichiarato, cerca di creare un contesto, ma la tronista si mostra molto frenata e anche scettica nell'ascoltare queste parole d'amore.

Non va meglio a Pierpaolo che porta la tronista in esterna in un campo di tulipani, il suo fiore preferito, il clima sembra disteso e complice ma una volta tornati in studio Ida dichiara: "Io continuo a pensare a voi due, ma questo interesse forte non lo sento da parte loro" e di nuovo vengono messi in discussione.