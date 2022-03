Uomini e donne, Ida chiude con Alessandro e Maria svela un retroscena inaspettato

Battuta d'arresto, forse inaspettata, nella conoscenza tra Ida e Alessandro. L'ultima uscita tra i due non lascia delle belle sensazioni alla dama che racconta in studio: "Continuo a riflettere. Non so se questa conoscenza possa portarmi a qualcosa. Vedo il nulla, poco, niente. Non mi sento di andare avanti".

Uno stop che arriva anche da un approccio diverso, il cavaliere campano spiega come per lui l'inizio di un rapporto sia soprattutto fisico: "Alla mia età, ho questa esigenza". Ida però lo blocca quasi stizzita: "Un giorno mi dice una cosa e il giorno dopo me ne dice un'altra". E Alessandro sottolinea come: "Vorrei che si lasciasse andare non solo sotto quel punto di vista, altrimenti non riusciamo ad andare avanti. […] Non ho mai preteso nulla. Ho aspettato e posso aspettare. Ieri sono stato bene anche se non abbiamo fatto l'amore. Oggi vuoi chiudere la storia? Chiudiamola. Io faccio quello che dici tu".

La situazione si fa pesante e a prendere la parola è la stessa conduttrice: "Lei dice che non se la sente perché sa che dopo il contatto fisico poi si lega ancora di più. Siccome sta rischiando perché da quello che lui le dà, non vede verità in questa storia, si ritrae perché non le dà nessuna sicurezza". E quando Tina Cipollari mostra il proprio dissenso Maria De Filippi rincara la dose: "Ah, gliele dai solo se ci vai a letto? Allora Tina, è molto semplice: "Cosa provi per me? Non lo so, vedremo. Quando sto con te sto bene, quando vado a casa mia sono distaccato". Tu ci vai? Io no. Un rapporto si costruisce, sì, ma se io ho già preso tre botte in testa, perché dovrei prendermi la quarta? Lei, prima di viversela, vuole sentirlo dire di essere innamorato. Ma tu ti innamori solo se hai un rapporto fisico? Non ci credo. Può capitare anche prima e poi il rapporto arriva di conseguenza. Lui si innamora solo se ha un rapporto".

Il retroscena

E per fare completa chiarezza sulle reali difficoltà di Ida Platano di vivere con "leggerezza" questa frequentazione la conduttrice svela un retroscena del passato di Ida, legato alla fine del suo rapporto con Riccardo. "Scusami se mi permetto di dire una cosa personale - sottolinea Maria De Filippi - Lei, dopo la storia con Riccardo, ha avuto bisogno di un aiuto per tanti anni. Per un anno è andata a cercare di farsi aiutare per capire come è fatta. L'ha capito. Prima di legarsi di nuovo così in un attimo, ci pensa 20 volte. Mi sembra giusto, altrimenti cosa ci è andata a fare in analisi per un anno?".