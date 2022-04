Uomini e donne, Ilie lascia il programma: "Sarei voluto scappare già dal primo giorno"

Chiusa bruscamente la frequentazione con Alessandro, Ida si era approcciata ad Ilie, manager romano che era arrivato negli studi di Cinecittà appositamente per lei. Un uomo "normale", occhi azzurri, persona distinta senza troppi fronzoli che aveva saputo prendere la dama più di testa che di fisico. Tra loro c'è stata qualche uscita e poi lui non si è più visto in studio.

L'ex cavaliere ha giustificato il suo abbandono attraverso una una lettera dove ha parlato di problemi famigliari e difficoltà ad ambientarsi in quel contesto e definendo "teatrino" quello vissuto a centro studio con l'ex Alessandro e il ritorno di Riccardo. Non solo, il manager ha raccontatno di una serata con Ida dove sono finiti in camera ma hanno "preferito non toccarsi" e si sono rilassati ascoltando musica.

Nonostante questo Ilie si è detto sereno nella sua decisione: "sarei voluto scappare già dal primo giorno" ha raccontato l'ex cavaliere parlando della difficoltà di trovarsi in un contesto così lontano dal suo: "il mio non sentirmi adeguato a certe realtà nelle quali non sarei riuscito (pur provando) a snaturare il mio essere". Elementi che lo portano oggi a non avere alcun rimpianto.