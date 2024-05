Uomini e donne, Ida e Mario work in progress: "Se tu aspetti avrai buone notizie"

E quando tutto sembrava finito arriva quella storia sui social che riaccende l'attenzione su Ida Platano e Mario Cusitore. Ebbene sì, sembrerebbe che il corteggiatore campano, dopo le tante bugie, sia realmente intenzionato a conquistare la bresciana. La conferma arriva da una stories condivisa dall'ex gieffino Ciro Petrone. L'attore di Gomorra chiede infatti a Mario se ha messo la testa apposto e la risposta del campano riaccende le speranze di un ipotetico avvicinamento alla tronista: "Io la testa l'ho sempre avuta a posto - dichiara Cusitore - Però se tu aspetti avrai buone notizie".

A ciò si aggiunge il fatto che Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione dove un utente ha raccontato di avere un'amicizia in comune con Mario Cusitore e, a questa, ha confidato di essere innamorato e di aver capito di aver sbagliato e che farà di tutto per riconquistarla.

Detto ciò, potrebbe essere che la perseveranza di Mario porti la tronista ad un cambio di rotta dal momento che lei, durante il trono, ha sempre manifestato un debole per il campano e in un primo momento ha anche cercato di fidarsi delle sue parole, nonostante le tante segnalazioni mettessero in bilico la credibilità del corteggiatore.

Dopo l'ultimo post condiviso da Ida Platano, dove tracciava un bilancio infelice della sua avvetura come tronista potrebbe esserci dunque un to be continued.