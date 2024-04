Uomini e donne, Mario e Ida: lui determinato a farla capitolare, lei sommersa dai dubbi

Continua a tenere banco la conoscenza tra Ida Platano e i suoi corteggiatori, Mario e Pierpaolo. Nelle scorse ore si sono registrate le nuove puntate di Uomini e donne e molto spazio è stato dato al trono dell'ex dama.

Secondo quanto trapelato dalle anticipazioni condivise sui social da Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi, Ida e Mario hanno fatto un'esterna insieme dove lui le ha fatto una sorpresa con una scritta luminosa: "Te lo dimostrerò", la tronista ha sicuramente apprezzato la cosa ma in studio ha anche dichiarato di nutrire forti dubbi perchè di quello che il corteggiatore fa non le arriva niente. La tronista è uscita in esterna anche con Pierpaolo e tra i due c'è grande intesa, ciò nonostante Ida ha chiesto di più anche da lui.

Per quanto riguarda invece il trono di Daniele, il napoletano è uscito in esterna con Marika e tra i due c'è stato un bacio ma al rientro in studio molto si è parlato di Gaia, la prima corteggiatrice con la quale si è approcciato. La giovane mamma non ha reagito bene al bacio ma è stata anche rincuorata dal fatto che il tronista ha dichiarato di essere più avanti con lei ma di avere un occhio di riguardo in più per ha un figlio.