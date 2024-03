Uomini e donne, pace fatta tra Ida e Mario: il corteggiatore tenta la riconquista a suon di fiori

Dopo averlo tenuto sulla graticola per qualche puntata, Ida prova a (ri)dare un'opportunità a Mario Cusitore portandolo in esterna. Un'uscita molto semplice dove i due hanno cercato di fare chiarezza su quella frattura che si è creata nel loro rapporto. "Sembriamo due adolescenti, non c'è comunicazione", sottolinea la tronista mentre Mario cerca di porsi in maniera più conciliante, per recuperare il tempo "perso, un atteggiamento che sembra avere il suo appeal su Ida ma che viene messo in discussione da Tina che continua a sostenere che Mario stia recitando una parte.

"Non facevamo un'esterna da Natale", sottolinea Mario dopo che nella conversazione si infila Pierpaolo: "Da quando è arrivato Mario sei più frenata nei miei confronti. Sei arrivatata a sminuire il bacio che ci siamo dati", chiosa il corteggiatore dagli occhi di ghiaccio. La tronista prova a smentirlo dicendo che non è così: "Io devo ripartire - spiega Ida - mi vedi diversa con te da quando? Ci sono stati delle effusioni, io non rinnego nulla di quello che c'è stato".

Pierpaolo sposta la discussione sul fatto che la tronista si fa plasmare dalle situazioni, insinuando che Ida non abbia carattere. Ne nasce uno scambio acceso tra i tre che si conclude con un Pierpaolo contrariato e Mario che tenta l'effetto wow facendo arrivare in studio un mazzo di rose e mimose per la tronista che si mostra visibilmente compiaciuta.