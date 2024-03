Uomini e donne, il profumo della discordia: volano stracci tra Ida e i suoi corteggiatori

Ida regala un profumo a Pierpaolo per il compleanno, Mario insinua che quello sia il profumo che lui è solito portare e da lì scoppia l'affaire profumo. Dopo le accuse, la tronista porta in esterna entrambi i corteggiatori con l'intento di chiarire quanto accaduto in studio. Il primo è Pierpaolo e la tensione si fa subito palpabile. Il corteggiatore insinua che Ida gli abbia regalato quel profumo per far ingelosire Mario e il solo pensiero manda su tutte le furie la tronista che lo manda "a far in c***.

Non è molto diverso l'epilogo dell'esterna tra Mario e Ida. Lei recita una parte sin dall'inizio dell'esterna con l'intento di sbugiardarlo perchè è convinta che lui abbia raccontato la favoletta perchè quel profumo (che lei conosce molto bene) addosso a lui non l'ha mai sentito. Ida gioca un po' e alla fine chiede una serie di dettagli sulla boccetta del profumo per sbugiardarlo. Il corteggiatore si spazientisce e vuole chiudere l'esterna prima del tempo.

In studio lo scenario no cambia, ida è una furia con entrambi e se Pierpaolo cerca un confronto, Mario si dice stanco di essere messo in discussione ed evita il confronto, andandosi a sedere nel parterre. Nel frattempo si parla anche del prossimo compleanno di Mario e del fatto che Ida abbia già preso un regalo per il cavaliere ma il campano non batte ciglio.

In tutto questo, Daniele decide di eliminarsi, con il benestare della tronista.