Uomini e donne, Ida mette in panchina Mario e flirta con Pierpaolo

Riammesso con riserva. Sembra essere questa la condizione di Mario Cusitore. Il corteggiatore è stato riaccolto nel parterre dopo la bufera nella quale era finito, a seguito di continue segnalazioni, ma continuano le frizioni con Ida Platano che al momento sembra preferire il corteggiamento di Pierpaolo.

La tronista decide infatti di portare in esterna Pierpaolo e mentre scorrono le immagini Mario rosica. Tra Ida e Pierpaolo c'è infatti molta complicità e la tronista si sbilancia nel dire che durante la settimana gli è mancato. Su Mario aggiusta un po' il tiro invitandolo a ballare ma il corteggiatore sottolinea come il fatto di tenerlo in panchina non aiuta a nessuno perchè così non potranno mai conoscersi dal momento che la loro frequentazione è stata interrotta sul nascere.

Parole che trovano la comprensione di Gianni Sperti mentre Tina continua a nutrire seri dubbi sulla sincerità del campano: "Purtroppo non si cambia nella vita - sottolinea l'opinionista - tu corteggiavi lei e nel frattempo ti facevi i cavoli tuoi...questo comportamento l'avrai anche dopo". Ida sembra concedere il beneficio del dubbio ma nel frattempo prosegue la conoscenza con gli altri corteggiatori.