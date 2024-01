Uomini e donne, nuove segnalazioni su Mario ma lui punta all'effetto wow

Non c'è pace per il campano Mario Cusitore, corteggiatore di Ida Platano. Dopo che la tronista si è esposta cercando di dare una possibilità al corteggiatore, accusato di aver flirtato con una donna mentre era già sceso per Ida, si troverà nuovamente a centro studio per nuove segnalazioni.

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni in merito alle anticipazioni delle ultime registrazioni del programma, la stessa donna che ha confessato il flirt via chat rincarerà la dose. Segnalazioni che porteranno Ida a fare un passo indietro ma ecco che Mario agirà con un gesto ecclatante come quello di tatuarsi il nome della tronista sulla mano.

Diversa invece la posizione di Ernesto che dopo essersi autoeliminato non si ripresenta in studio.

Per quanto riguarda invece le altre dinamiche in corso per il Trono over, Alessandro uscirà con Emanuela ma la frequentazione si fermerà lì. Vicinanza tenterà anche di riallacciare i rapporti con Roberta Di Padua ma la dama di Cassino rifiuta persino un ballo. Armando Incarnato continuerà ad essere assente in puntata.

Per quanto riguarda il Trono dei più giovani Brando si troverà ancora una volta tra due fuochi con Beatriz che lascia lo studio quando il tronista fa sapere di non avere ad oggi una scelta. Con Raffaella ci sarà invece un'esterna dove Brando bacerà nuovamente la campana.