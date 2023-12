Uomini e donne, Ida e Mario prove d'intesa: "Non faccio la controfigura di nessuno"

C'è grande intesa tra Ida e Mario, il corteggiatore napoletano che si è avvicinato in punta di piedi alla tronista. Il primo approccio non è stato dei migliori, lei è sembrava frenata, quasi dubbiosa e invece, già dalla seconda esterna l'approccio è sembrato diverso. Lui ha scelto di portarla in un loft in montagna, ha scambiato due chiacchiere davanti ad un camino: "Un grande classico" ha dichiarato Tina Cipollari, ma tra i due c'è stata grande alchimia.

Scambio di sguardi, confronto, soprattutto sul ritorno in studio di Alessandro Vicinanza. "Che deve avere un uomo per stare al tuo fianco", ha chiesto lo specker radiofonico alla tronista sottolineando come i due abbiano molte cose in comune, tra le quali la gelosia: "Voglio che le altre siano gelose di te e non viceversa", ha dichiarato il corteggiatore.

Maria De Filippi ha subito notato un cambio di approccio da parte della tronista e ha punzecchiato Alessandro: "Ti ha dato fastidio? Non hai guardato l'esterna" e Vicinanza ha sottolineato come il tutto faccia un effetto strano.