Uomini e donne, Ida perde la testa per Pierpaolo: Mario e Daniele non ci stanno

Il feeling tra Ida e Pierpaolo si fa sempre più importante. In occasione del compleanno del campano, la tronista decide di fargli una sopresa e gli prepara una torta e un regalo, confezionato in un palloncino gigante.

Le attenzioni della tronista per Pierpaolo non sono accolte di buon grado dagli altri due corteggiatori, Mario e Daniele, sopratutto perchè Ida dichiara di aver atteso con ansia quel momento e di averci addirittura pensato per tutta la settimana.

La reazione più focosa arriva da Mario che lamenta il fatto si sentirsi fuori dai giochi, di essere stato riammesso senza un reale motivo. Il tutto dopo un'esterna (la prima dopo il suo ritorno) molto fredda, e criticata prima da Tina e poi dai "rivali", in particolare Pierpaolo che dichiara: "Viene qua e detta legge", sottolinea il corteggiatore. La tronista infastidita si rivolge con astio a Mario facendogli notare: "Non ti sta mai bene niente" e al tempo stesso chiede tempo per recuperare il trasporto che aveva nei suoi confronti, prima della pioggia di segnalazioni.

Anche Daniele non ha preso bene le attenzioni rivolte a Pierpaolo ma i modi sono sicuramente più pacati di Mario che è sempre più insofferente nella sua nuova posizione.