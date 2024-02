Uomini e donne, bacio "evitato" tra Ida e Pierpaolo poi la corsa all'ospedale per Sergio

Mentre il pubblico attende il ritorno di Mario Cusitore, tenuto in stand by dalla tronista, Ida continua la conoscenza con Pierpaolo e Sergio. Al primo decide decide di fare una sorpresa presentandosi in albergo. Sorpresa molto gradita dal corteggiatore con un grande avvicinamento fisico tra i due, sembra crearsi la situazione perfetta ma la tronista non vuole affrettare le cose.

In studio, durante il confronto tra i due, la tronista conferma l’interesse nei confronti di Pierpaolo anche se sottolinea di non essere ancora pronta ad andare oltre.

Ida sceglie però di fare una sorpresa anche a Sergio che si trovava in ospedale con la zia, alla quale è molto legato che gli ha fatto da padre. Prima lo chiama ma sentendolo molto giù decide di farsi accompagnare fuori dall'ospedale, un gesto molto apprezzato dal corteggiatore che tra le lacrime racconta alla tronista una parte di sè e del suo passato molto intima. In studio viene commentata la scena ma dal parterre del Trono over, Ernesto prende la parola.

Secondo il cavaliere la futura scelta non potrà essere totalmente vera non essendoci Mario in quanto Ida è interessata a lui ma la tronista lo smentisce. Sarà relamente così?