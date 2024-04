Uomini e donne, Ida Platano e quel messaggio social che sa di addio

Mentre infiammano sul web le indiscrezioni relative alle ultime registrazioni di Uomini e donne e sembra oramai scritto il destino di Ida Platano, è la stessa tronista a rompere il silenzio con un messaggio condiviso sui social che sa di addio.

Dopo i preamboli scrive: "Non vi ho mai considerato soltanto un numero di persone che mi seguono, ma come degli esseri umani persone che si sono affezionata a me e ne sono grata e onorata..." ringrazia chi le è stato accanto anche nei momenti e si congeda con un "buona giornata". Parole che sembrano un chiaro riferimento alle accuse mosse da Pierpaolo che nelle ultime registrazioni l'ha accusata di essere stato preso in giro e di aver preso in giro il pubblico; di aver voluto far passare il messaggio di quella sensibile che cercava certezze quando invece voleva uno come Maio.

A questo messaggio fa seguito poi la condivisione di un video che immortala un bimbo che si lancia tra le braccia di un padre con scritto: "Ecco cosa significa fidarsi di qualcuno", parole che sembrano essere invece un chiaro riferimento a Mario e alle sue bugie.

Tutti attendono dunque le prossime registrazioni per capire come si concluderà il trono di Ida Platano anche se la finale sembra già scritta.