Uomini e donne, "Hai le caviglie a zamponi": ex tronista vittima di body shamming

"Le caviglie a zamponi le copre sempre", "Ha i caviglioni risaputo le gambe sono tutte un pezzo". È questo il tenore dei messaggi che l'ex tronista Ida Platano ha ricevuto nelle scorse ore e che ha condiviso sui social definendoli "incommentabili".

"Voglio dirvi che le mie gambe, sia che vi piacciano o meno sono così da sempre - ha risposto l'ex tronista - Soffro di una patologia e tutti questi anni facendo il mio lavoro non mi hanno aiutata a migliorare la mia condizione - Se vi fa piacere e vi fa star bene mettere il dito nella piaga, fate pure, ma tanto non cambieranno...credetemi, le gambe saranno sempre così grosse".

Non è la prima volta che la bresciana si trova davanti a situazioni imbarazzanti fomentate dai soliti leoni da tastiera che nascondendosi dietro ad un computer e ad un profilo fake muovono critiche gratuite nei confronti di personaggi divenuti pubblici dopo la partecipazione al dating show.

Prima di lei era successo all'ex tronista curvy Samantha Curcio attaccata per la sua fisicità, a Beatrice Valli accusata di essersi lasciata andare dopo le gravidanze, a Vittoria Deganello criticata per il suo seno svuotato dall'allattamento, solo per citare alcuni esempi.