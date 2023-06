Uomini e donne, Ida Platano ha i denti rifatti? Ecco come stanno le cose

'Qual'è il segreto del sorriso smaliante di Ida Platano? È frutto di qualche intervento o c'è dell'altro Nei giorni scorsi l'ex dama del trono Over ha voluto fare chiarezza sulla questione dopo aver ricevuto una serie di domande dai followers.

"In tanti di voi, davvero in tanti - ha dichiarato la parrucchiera siciliana attraverso i social - mi chiedete spesso dei miei denti. Se ho le faccette, se sono finti. Non sono finti, non ho le faccette. Ci tengo davvero tanto, li curo. E basta“.

Quindi niente artifizio ma una cura costante e puntigliosa le hanno regalato oggi un sorriso brillante. E da quando vive la sua relazione con Alessandro Vicinanza, il sorriso è sempre presente nel suo volto al contrario invece di quanto stava con Riccardo Maria Guarnieri, relazione che l'aveva portata più volte a vivere situazioni di scontro e dolore.